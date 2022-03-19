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影／大車滿載砂石過彎翻覆影響蘇花交通 駕駛逃逸無蹤
一輛滿載砂石的砂石車，今天中午行經台9線145.5公里、花蓮秀林鄉和平段北上路段，過彎時不慎失控側翻，車上大量砂石散落路面，警方獲報趕到現場，駕駛竟然逃逸無蹤。相關單位花了近3個小時清理路面，下午3時許恢復通車。
現場監視器影像顯示，這輛砂石車今天沿蘇花公路北上，中午12時45分在145.5公里處和平段，向左轉了90度大彎時失控，車頭衝出路面，接著向左側翻，大量砂石傾洩而出，撒落北上2個車道，還揚起陣陣煙塵。事故發生後，駕駛下車看了一下，即拔腿飛奔跑離現場。
警方獲報趕到，封閉事故現場的北上車道，將北上車輛指引開往台9丁線；花蓮縣警局交通隊和仁分隊小隊長張俊龍表示，經派人四處搜尋，未發現駕駛蹤影，經通知相關單位派吊車、推土機和人員到場處理、清掃路面，北上車道已在下午3時44分恢復通行。
警方查出這輛砂石車是宜蘭一間砂石公司所有，從車上遺留證件，初步懷疑駕駛是一名家住宜蘭的31歲男子，已通知對方前來說明，肇事原因尚待調查釐清。
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