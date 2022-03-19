吃藥昏沉男忘記機車停哪 警調監視器協助找回

聯合報 / 記者翁唯真／桃園即時報導

桃園平鎮警分局龍岡派出所員警今上午行經龍南路段，被58歲林姓男子攔下，林男慌忙向警方表示，自己停放在路邊的機車不見了，警方了解始末，才發現林男因就醫後昏昏沉沉，記錯機車停放位置，所幸員警依林男形容地點判斷，調閱監視器並以男子口述地標進行搜尋迅速找回。

平鎮警分局龍岡派出所長李東誠表示，家住八德區的林男，19日上午因身體不適，自己騎乘機車從八德住家至中壢就醫，並將機車停放於平鎮區龍慈路附近，但男子就醫後有服用藥物，昏昏沉沉忘了機車停放何處，再加上林男人生地不熟，花了一個小時仍尋找未果，只有向恰好經過的巡邏員警求助。

警方了解後，除安撫男子情緒外，並請林男仔細回想停車附近有何明顯目標，但男子卻只記得停車附近有一個很大的埤塘，員警除立即調閱周邊監視器外，並以林男口述地標搜尋，經過警方棄而不捨的尋找下，果然在龍慈路旁的人行道上，發現林男的機車，讓男子感激的向員警道謝並大讚警方效率，結束一場虛驚。

因就醫後昏昏沉沉的林男，忘記車停哪尋覓1小時後，向警方求援。記者翁唯真／翻攝
因就醫後昏昏沉沉的林男，忘記車停哪尋覓1小時後，向警方求援。記者翁唯真／翻攝

監視器 人行道 桃園

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