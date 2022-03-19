影／知名會館少東妻爆遭長期家暴 館方：個人行為

知名的台南宴會餐廳陳姓少東妻子上臉書爆料丈夫「20年來多次出軌，還與女員工親嘴擁抱、對象甚至包括打工的女員工」，遭丈夫施暴後「公婆要我識大體」，讓她心痛不已。貼文後網路掀熱議；下午記者到會館詢問少東是否回應，在場員工詢問少東表示不便受訪。但宴會餐廳張貼公告表示事件屬「員工個人私領域爭議，與宴會館及其他員工無關，已交由司法機關調查審理，如再有第三人惡意攻擊或侵害宴會館及無關第三人權益，將蒐證提告以正視聽」。

爆料女子表示，「公婆永遠要我忍耐識大體」，她107年8月寫下文章紀錄心痛的一刻，今年2月2日遭會館陳姓老板「家暴十幾分鐘、婆婆整個過程都目睹卻都未上前阻止」。如今已提告家暴並獲得保護令，也提了傷害告訴。

轄區警分局表示，受理家暴報案、調查後送台南地方法院核發當事人保護令，並通知對方不得違反相關規定、不得接近女方住所100公尺範圍內，否則將移送地院法辦。

女方表示，家暴後離開幾天，回住處發現被男方換了門鎖，她和兩個孩子所有東西都在裡頭卻有門進不得，對方「說得預約才可以進入」，還把她的員工資格剔除，未告知就退掉勞健保，20年來生活雖優渥無虞，但卻遭受長期精神虐待，恐慌症發作頻繁，對方與公婆態度完全欺人太甚。