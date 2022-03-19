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新竹休旅車機車碰撞 機車燒成廢鐵、男騎士幸運輕傷

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

彭姓女子今日上午駕駛黑色休旅車，行經新竹縣新埔鎮和平街與中正路517巷口時，疑似沒注意到巷口來車，與彭姓機車騎士發生碰撞，機車倒地摩擦瞬間起火，彭男見狀趕緊跳車閃躲僅受輕傷，火勢後來也被趕來的消防人員迅速撲滅，不過機車早已被燒得只剩骨架、休旅車也被火勢波及左車頭全毀。

彭姓女休旅車駕駛上午10時許，沿和平街由東往西行駛至中正路517巷口時，與沿中正路517巷由北往南行駛的彭男機車發生碰撞，撞擊當下機車疑似遭休旅車拖行地面發出火花而起火燃燒，幸好新埔消防分隊就在附近，消防隊獲報迅速到場滅火，並轉報警方到場處理。

警方指出，肇事雙方沒有酒駕，彭姓男騎士因及時跳開，只受到輕微擦挫傷，彭姓女騎士則無大礙，由於現場無監視器，詳細肇事原因還有待調查釐清，也呼籲用路人行經路口時，應注意左右來車、減速慢行。

機車遭休旅車撞倒在地後，疑似因刮擦地面發出火花，起火燃燒成廢鐵。圖／讀者提供
機車遭休旅車撞倒在地後，疑似因刮擦地面發出火花，起火燃燒成廢鐵。圖／讀者提供
撞擊當下，黑色休旅車也被機車起火波及，左車頭全毀。圖／讀者提供
撞擊當下，黑色休旅車也被機車起火波及，左車頭全毀。圖／讀者提供

休旅車 監視器 機車騎士

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