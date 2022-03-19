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資料遭盜用涉及多起刑事案件 7旬翁險被騙養老錢
高雄孫姓老翁昨天下午接獲詐騙集團來電，對方先後謊稱是高雄地檢署檢察官、刑事警察局警官，並說孫翁資料遭盜用，涉及多起刑事案件，讓孫聽了心慌不已，幸好一旁的妻子機警通報警方，員警告訴孫這是詐團老梗手法，保住養老錢。
警方表示，孫翁（76歲）前天下午2點多時，接到自稱是高雄地檢署檢察官的不明人士來電，指孫的資料遭盜用辦取手機門號，又涉及多起刑事案件，需要提供名下所有存款帳戶號碼。
當孫翁提供帳戶密碼後，又有一名自稱是刑事警察局的林姓警官來電，詢問孫帳戶內的金額，並要求孫到附近超商ATM機台，依造指示轉到指定帳戶，若未依照指示操作，將會有相關刑事責任。
孫翁聽聞後內心感到忐忑不安，幸好一旁孫的妻子察覺有異，撥打110緊急報案專線，找來三民二警分局鼎山派出所員警。
警方獲報後迅速趕往現場，見孫翁仍持續與詐騙集團通話，向孫索取手機通話，立即聽出對方詐團使用常見的老梗詐騙手法，隨即掛斷電話並向孫姐是近期詐騙猖獗，細心向他解說接獲電話內容的詐騙手法與詐騙關鍵字，若接到可疑來電，千萬不要匯款，可先撥打165反詐騙專線諮詢或就近到派出所詢問，經過警方細心解說，孫翁才恍然大悟，險些掉落詐團陷阱。
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