走到戶外 高市少年隊帶青少年打漆彈去

受疫情影響，青少年沈迷網路宅在家，社交及戶外活動變少，導致人際間情感交流、自信心缺乏與產生肥胖等多類「災情」。高雄市警局少年警察隊為輔導青少年，今天帶領青少年前往高雄市立社會教育館漆彈場，合法「搗彈」去，讓少年度過一個刺激好玩的週末假期。

少年隊表示，警方觀察許多青少年鍾情於射擊手遊，樂中在網路上成群結隊一起「出任務」，從中獲得勝利成就感，但所學所得源自於網路虛擬世界，與其面對3C產品，不如走到戶外，由專業人士引導，帶著少年在快速且高壓的比賽中，實際感受。

今天上午十點半，20名青少年在少年警察隊小隊長邱筠瑄、偵查佐蘇秋惠還有少輔會工作人員帶領下，到達高雄市立社會教育漆彈館，走出戶外脫離3C產品，孩子們臉上藏不住興奮神情。

在進行漆彈比賽之前邀請高雄市漆彈推廣協會理事長莊明樺教官讓學生搶先體驗「氣動計時固定靶教學」，練習打靶手感，並模擬團隊間對戰策略，為即將開始的漆彈比賽做預備。

一名參與的青少年小宇也說，雖然被漆彈打到很痛，但是和隊員齊心合力打爆對手，心情超嗨。另一名青少年小豪認為就算沒有得獎也沒有關係！反正隊員都盡力了，希望少輔會可以再辦理一次，有機會讓他們雪恥。