光華坑林道越野車場傳意外 車友騎一半突昏倒送醫不治

桃園龜山區光華坑林道是北部知名越野車場地，未料今一早傳出有車友疑似身體不適，騎越野自行車途中倒地昏迷，消防發現他頭部疑受撞擊有鼻漏狀況，緊急送醫搶救仍不治，警方獲報到現場採證排除外力，也已經報請檢方相驗釐清確切死因。

光華坑林道假日常有越野機車、自行車愛好者前往馳騁，因應地形陡峭不同，路線難易度落差大，加上屬於丘陵地有一定挑戰性，也有不少以越野主題的Youtuber拍片分享介紹，並曾形容有時路段非常滑、滑到會懷疑人生。

桃園市消防局龜山分隊今天早上9點多獲報，位於振興路379巷的光華坑林道內有人摔車受傷，到場時因路徑狹窄僅能由救護車開靠近路口，消防人員接觸患者時，發現當時已由周圍車友初步救援，撿拾木棧板等將他搬運上來。

消防發現，受傷的黃姓男子（52歲）當時有戴自行車安全帽，除了頭部受撞擊目視明顯有鼻漏，研判可能腦漿溢出已經失去呼吸心跳，緊急送往鄰近的林口長庚醫院急救，但最終仍宣告死亡。

據了解，黃男是首次到光華坑林道騎車，之前因認識越野車行老闆，主動報名參加今天的活動，路線一圈大約騎5至7公里左右，今早現場也約有3個團體、10多名車友一同參加。

車友也轉述，當時看到黃男疑似身體不適，騎乘上坡路段到一半就突然倒地，而非失控撞擊樹木或摔落邊坡，警方獲報也到現場採證調查，初步排除外力介入，同時報警桃園地檢署相驗釐清死因。