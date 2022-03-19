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板橋停車場火燒車 疑女工程師車內點火引起 還波及3車

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市板橋區縣民大道一處停車場今天凌晨發生火燒車意外，疑楊姓女工程師在車內點火引起，還波及兩側休旅車及小貨車在內，共4輛車遭火噬。楊女滅火時手指不慎被高溫熱氣燙傷送醫，無生命危險。確實起火原因有待進一步調查釐清。

新北市消防局今天凌晨獲報，板橋區縣民大道三段華翠橋下停車場內發生火警，消防人車趕抵，現場發現停車場內有車輛起火，因火勢過大，波及延燒至一輛休旅車及兩輛自小貨車，火勢在今天凌晨零時16分撲滅，共造成2車全毀，另2車為車殼遭火勢波及。

起火汽車車主楊姓女子（25歲）右手手指燙傷，經送往亞東醫院救治，無生命危險。據了解，擔任工程師的楊女坦承因心情不佳，在車內焚燒物品，不慎引發火勢，自行滅火時，右手反遭大火燙傷，警詢後今天依公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

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新北市板橋區縣民大道一處停車場今天凌晨發生火燒車意外，疑楊姓女工程師在車內點火引起，還波及兩側休旅車及小貨車在內，共4輛車遭火噬。記者王長鼎／翻攝
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停車場 休旅車

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