飛來鐵片奪女師命 屏警縮小範圍追肇禍車

高雄市中山高中62歲李姓女老師，17日上午開車從屏東潮州經台88快速道路到高雄上班途中，被從對向車道飛來近5公斤重的鐵片擊破擋風玻璃，刺穿頭部當場死亡；屏東警分局清查相關線索，到今天已有10名熱心駕駛提供行車紀錄器，交叉比對相關影像畫面，研判是先是大型車輛掉落零件，後方小型車經過時，壓到零件噴飛到對向車道的可能性高。

警方說，該塊肇事的鐵片重4.9公斤，15公分寬、30公分長，厚2至3公分，是大貨車、聯結車等大型車會用到的零件「後軸前輔助鋼板座」，持續調閱交流道監視器畫面與國道門型資料、現場跡證和熱心駕駛提供的行車紀錄器交叉比對中。

至於鐵片是被車輪輾壓噴飛，還是從肇事車體上掉落彈飛到對向車，關係到過失致死罪刑責；警方交叉比對關影像畫面，研判是先是大型車輛掉落零件，後方小型車經過時，壓到零件噴飛到對向車道的可能性高，正從特定車型，縮小範圍偵辦中。

警方再次呼籲，3月17日上午6時半至7時，行經台88快速道路15.5公里至13.5公里路段，往來屏東潮州、高雄的雙向車輛，持續提供行車紀錄器影像，協助釐清事故經過。