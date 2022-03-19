可惡！酒駕撞死婦還放火燒車滅證 男被父帶至警局才承認犯案

苗栗市77歲劉姓老婦今天清晨5點多在南苗市場附近路口遭賓士轎車衝撞致死，涉嫌酒駕肇逃並放火燒車企圖滅證的20多歲袁姓男子，上午與父親向警方報案，一度辯稱車子不知被何人開走，經警方追查，男子已坦承酒後肇事，全案進一步調查中。

劉姓老婦清晨在南苗市場附近路口遭一輛賓士轎車衝撞，送醫搶救仍不治，但賓士車逃離現場，警方在市區展開搜索，但不久在英才路市郊地帶發生火燒車，起火燃燒的就是涉及肇逃的賓士車，但車牌已被拆除，疑似想燒車滅證。

車主上午7點帶著酒醉的兒子到警局報警，父子倆一度聲稱車子被人偷開走，但說法疑點重重，經警方追查，袁姓男子坦承肇事，今天在市區一家KTV飲酒到清晨5點才離去，準備到南苗吃早餐，不料途中發生衝撞老婦致死的意外。

袁姓男子酒測值超過0.25，已達公共危險標準，並涉及肇逃、過失致死等罪嫌，全案警方目前深入調查中。