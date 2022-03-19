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網辦「代匯款」回家 來台12年越籍移工遭騙3萬

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

一名來台工作12年的越南籍移工，為規避匯兌差價及高額收續費，日前誤信臉書詐騙廣告，隻身來到新北市三芝區某間便利商店，用ATM轉「匯」新台幣3萬元，不料，詐騙集團以沒收到，要求越籍男續轉帳戶內剩餘的2萬8000元，店長覺得有異報警前來成功勸阻。

經查證，來台12年的越南籍阮姓移工（46歲），目前受雇於玻璃纖維工廠工作。日前他想把錢匯回越南老家，供家人生活花用，卻為規避匯兌差價及高額收續費，竟誤信臉書詐騙廣告「代會可避免匯兌差價」「手續費僅需一百元」「超商ATM就可匯款」為謊，騙得阮男相信。

上周六晚上6時許，他帶著詐騙集團傳給他的一組帳號，隻身來到新北市三芝區某家連鎖便利超商，但因阮男不用操作ATM，遂委請超商店長協助。阮男說明欲匯款返鄉，24歲王姓女店長一聽就知遭騙，當場勸他不要匯出。

豈料，阮男堅信執意匯出3萬元，果然不久，阮男又收到詐騙集團傳訊指出「未收到匯出款項」並再傳第2組帳號，要他將戶頭剩餘的2萬8000元匯出。女店長立即連繫轄區警到場協助。

轄區三芝派出所警員獲報趕抵，先安撫阮男情緒，再仔細地分析，外匯不合理之處，阮男才相信被騙，成功阻止他再次受騙，保住剩餘的2萬8000元辛苦錢。為此淡水警方前往致贈致感謝狀；及特製警貓馬克杯「警銬杯」，感謝協助阻詐。

對此，淡水警分局表示，今年3月間，轄區成功攔阻7起詐騙案件，成功保住260萬民眾血汗錢。昨天上午由分局長黃南山、偵查隊長等幹部，前往協助阻詐的金融機構、超商致贈致感謝狀及特製警貓馬克杯「警銬杯」。

淡水警呼籲，網路購買物品或其他需求，對方要求轉帳或購買點數時，應先查證對方是否為正當賣家或尋求有保障的網路平台，如有疑惑可立即撥打110、165反詐騙專線或到就近的派出所請求協助，別讓自己辛苦一生的積蓄在頃刻間化為泡影。

對於成功協助勸阻民眾被詐的金融機構及超商，淡水警分局長黃南山（中）與偵查隊長王凱文（右一）親致感謝狀及特製警貓馬克杯「警銬杯」。記者曾伯愷／翻攝
對於成功協助勸阻民眾被詐的金融機構及超商，淡水警分局長黃南山（中）與偵查隊長王凱文（右一）親致感謝狀及特製警貓馬克杯「警銬杯」。記者曾伯愷／翻攝
越南籍移工（左一）險再被詐騙，警方及時勸阻。記者曾伯愷／翻攝
越南籍移工（左一）險再被詐騙，警方及時勸阻。記者曾伯愷／翻攝
對於成功協助勸阻民眾被詐的金融機構及超商，淡水警分局長黃南山（左二）與偵查隊長王凱文（左一）親致感謝狀及特製警貓馬克杯「警銬杯」。記者曾伯愷／翻攝
對於成功協助勸阻民眾被詐的金融機構及超商，淡水警分局長黃南山（左二）與偵查隊長王凱文（左一）親致感謝狀及特製警貓馬克杯「警銬杯」。記者曾伯愷／翻攝
對於成功協助勸阻民眾被詐的金融機構及超商，淡水警分局長黃南山（左）親致感謝狀及特製警貓馬克杯「警銬杯」。記者曾伯愷／翻攝
對於成功協助勸阻民眾被詐的金融機構及超商，淡水警分局長黃南山（左）親致感謝狀及特製警貓馬克杯「警銬杯」。記者曾伯愷／翻攝
對於成功協助勸阻民眾被詐的金融機構及超商，淡水警分局長黃南山（左）親致感謝狀及特製警貓馬克杯「警銬杯」。記者曾伯愷／翻攝
對於成功協助勸阻民眾被詐的金融機構及超商，淡水警分局長黃南山（左）親致感謝狀及特製警貓馬克杯「警銬杯」。記者曾伯愷／翻攝
成功協助阻止越南籍移工第二次匯款遭詐的超商店長（中）。記者曾伯愷／翻攝
成功協助阻止越南籍移工第二次匯款遭詐的超商店長（中）。記者曾伯愷／翻攝

詐騙集團 超商

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