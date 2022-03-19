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改裝車呼嘯噪音惹民怨 台南玉井取締15輛違規開罰

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市山區經常有改裝車輛呼嘯而過，吵雜噪音引發民怨。市警局玉井分局上午與交通大隊及麻豆監理站，在台3線楠西段370公里處「警監聯合稽查」，針對改裝車輛告發或通知召回檢驗共取締15件，違規將依法開罰。

警方表示，這次聯合稽查勤務攔查各式車輛85輛，開罰改裝車輛3件，無照駕駛4件、越級駕駛1件、擅自變更原規格設備4件、電系設備屬不可變更設備，而變更行駛3件總計15件。

警方指出，依噪音管制規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人處1800元以上、3600元以下罰鍰並通知限期改善；若有改裝車燈，裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

玉井分局長林獻力表示，轄區台3線玉井、楠西路段每逢假日湧入大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛所引起環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，更易造成危險。玉井分局每月洽請麻豆監理站配合執行防制車輛改裝聯合稽查工作，並請警察局交大出動警用大型重機車配合沿線機動攔查取締。

改裝車呼嘯噪音惹民怨，台南玉井攔查85輛15輛違規開罰。記者周宗禎／翻攝
改裝車呼嘯噪音惹民怨，台南玉井攔查85輛15輛違規開罰。記者周宗禎／翻攝
改裝車呼嘯噪音惹民怨，台南玉井攔查85輛15輛違規開罰。記者周宗禎／翻攝
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改裝車呼嘯噪音惹民怨，台南玉井攔查85輛15輛違規開罰。記者周宗禎／翻攝
改裝車呼嘯噪音惹民怨，台南玉井攔查85輛15輛違規開罰。記者周宗禎／翻攝
改裝車呼嘯噪音惹民怨，台南玉井攔查85輛15輛違規開罰。記者周宗禎／翻攝
改裝車呼嘯噪音惹民怨，台南玉井攔查85輛15輛違規開罰。記者周宗禎／翻攝
改裝車呼嘯噪音惹民怨，台南玉井攔查85輛15輛違規開罰。記者周宗禎／翻攝
改裝車呼嘯噪音惹民怨，台南玉井攔查85輛15輛違規開罰。記者周宗禎／翻攝

噪音 警察 監理站

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