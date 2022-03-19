一時失神...手當柳丁壓下去手掌骨折變形

嘉義市１名飲料店員操作榨汁機時，疑一時失神不小心將手放入機台，結果手掌被壓傷變形，痛得哇哇大哭，同事見狀趕快上前關切，並聯絡119，消防救護人員到場後發現左手掌疑似骨折，給予緊急止血包紮後送醫。

在飲料店工作的23歲曾姓女子表示，昨天上午在操作榨柳丁機台時，因恍神未注意，不小心將手放入機台，導致左手掌被機器壓傷。幸好機器隨即彈回，但瞬間的壓力已讓曾女痛得哇哇大哭，眼淚直流，當時一旁店長見狀趕忙查看傷勢，手掌疑似有骨折現象，立即撥打119。

嘉義市消防局接獲報案後，派遣第二消防大隊蘭潭分隊救護車前往救援，救護人員評估傷勢，傷者意識清楚，左手掌擦傷，骨頭疑似變形，立即給予清洗傷口、包紮止血、夾板固定，隨後依傷者指定將傷者送往嘉義基督教醫院急診診治。