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爭吵竟持刀對峙！中市夫妻頸部皆刀傷 還波及岳母
台中市民魏姓男子今天上午與妻子王女發生口角，魏男情緒極不穩定，先持刀朝頸部自殘，再持刀劃傷妻子頸部，岳母在旁制止，左手也遭輕微劃傷，經警方趕到將3人送醫救治，全案由台中市警調查中。
國軍台中總醫院說明，王女因與丈夫魏男發生口角，遭丈夫持刀劃傷頸部，傷口約6公分長、3公分寬，在上午11時14分到院，女子意識清楚，目前正在處理傷口縫合，尚無大礙。
長安醫院說明，男子送到急診後，目前正在急診室輸血、電腦斷層檢查、搶救中。
台中市警五分局表示，今天上午10時46分，警方接獲民眾報案有人持刀傷人，立即出動快打警力19名到場。當場時，已無攻擊情事，救護車已將精神不穩的魏男送醫，另一名受傷王女亦由救護車協助送醫。
本起事件因魏男有精神不穩問題，持刀自殘，與妻發生口角進而持刀劃傷其妻王女。雙方目前送醫後，均無生命危險，警方派員於醫院戒護，並全力偵辦釐清中。
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