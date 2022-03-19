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影／夜歸驚魂！新莊男尾隨圖不軌 女急呼救脫逃報警追人
新北市新莊林姓女子，周四深夜徒步回家，未料，竟遭陌生男子尾隨，跟進林女住處公寓內庭院，一把抓住林女雙手意圖不軌，經女子大聲呼救，驚擾附近住戶及其母親喝斥「是誰」男子才鬆手逃離。事後林女將驚險過程貼文PTT，警方巡查發現，於昨晚通知林女說明，目前已鎖定男子身分，積極追緝到案。
據了解，26歲林姓女子，周四深夜11時30分左右，她獨自撐傘，從新莊捷運站附近下公車，準備走回住處。未料，大約離家100公尺左右，突然斜後方一名年約40歲，身高170公分身形瘦弱，短髮戴眼鏡，穿著黑色短袖T恤、長褲的男子尾後而來。
男子一路尾跟，直到她在公寓樓下，準備拿鑰匙開門時，卻發現他也停下腳步，林女察覺不對轉過頭盯他，男子竟反問「怎麼了嗎？」，林女厲言回說：「我要進去了，請你離我遠一點。」只見男子回頭走離，等到要關上鐵門霎那。
男子竟往她方向衝來把門推開，隨即把她推進公寓一樓院子，抓住她雙手。當下林女大聲嘶吼「走開！走開！走開！」直到驚擾同棟公寓住戶開燈，林母也從住家陽台往下斥問「是誰！」，男子才鬆手逃逸。
受到驚嚇的女子趕緊返家，並將驚險過程貼文PTT，並提醒網友她在住處附近遇到變態，要民眾小心。案經轄區警網路巡察發現，於昨天找到被害林女到派出所說明，朝騷擾、強制、侵入住宅偵辦。目前警方已鎖定涉案男子身分，正循線追緝他到案說明。
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