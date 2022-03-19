陽明山某宮廟倉庫起火 警消救出7人無傷亡

台北市紗帽路附近某處宮廟倉庫今晨發生火警，因位於陽明山區，水源較不足，消防局出動大批人車搶救，火勢1小時許撲滅，並在屋內救出7人，未有人員傷亡，起火原因待查。

台北市消防局凌晨3時許獲報，指稱紗帽路附近某處民宅發生火警，派出23輛消防車、6輛救護車，共67名消防救護員到場。

消防人員抵達發現起火地點是宮廟倉庫，為沿山坡地建造連棟式房屋，其中2戶已冒出濃烈黑煙及火舌，1戶鐵皮大門已燃燒坍塌，且有人員受困屋內。

消防員立即引導其他受困民眾避難、遠離火煙，並組搜救小組透過雙節梯等器材全力搜索搶救，事後救出7人、疏散8人。

消防局指出，凌晨4時許撲滅火勢，火災造成家具等遭燒燬，燃燒面積約25公尺，未造成人員傷亡，起火原因仍待調查、釐清。

消防局建議5樓以下住宅應加裝住宅用火災警報器，才能保護自身財產及生命安全，室內不要存放大量易燃物品，降低發生火警可能性。