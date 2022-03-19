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小貨車運柴油未妥善固定 滲漏長達350公尺遭裁罰
高雄51歲薛姓男子日前駕駛小貨車，疑未固定車斗載運3桶柴油，行經橋頭區仕豐南路時，導致柴油沿路潑灑，範圍長達約350公尺；加上烈日曝曬過後，散發出惡臭，經通報後，由警方聯繫清潔隊到場共同協處，事後依規定向薛男開罰，另針對不慎漏油汙染道路，則由市府環保局裁罰。
岡山警分局橋頭分駐所3月15日上午10時53分，接獲民眾通報稱，橋頭區仕豐南路有大面積油漬潑灑在路面，初估約350公尺；警方獲報後，到場協助交通管制，以防用路人行經該處滑倒，另通報清潔隊到場協處。
經警方調查，造成柴油滲漏，為薛男駕駛小貨車疑未固定車斗載運3桶柴油造成，事後通知薛說明，他也坦承，當天要載油前往工地工怪手加油使用，事後才得知漏油情形。
警詢後，將他依規定開罰，另柴油大面積潑灑，加上烈日曝曬過後，散發出惡臭，也函請環保局裁罰。
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