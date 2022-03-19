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影／騎士把黑狗綁機車尾拖行濺血 違反動保法將裁罰

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣一名男子日前騎機車在銅鑼鄉雙峰山的路段拖行一隻黑狗，民眾發現報警，男子辯稱黑狗是流浪狗，跑到他家不肯走，因此騎車將狗綁在車尾，準備送鄉公所收容，處理員警發現狗兒身上有多處擦挫傷，通知苗栗縣動物保護防疫所派員將黑狗送醫檢傷，並依違反動物保護法將騎士移請縣府裁罰，騎士挨罰氣得對狗兒大喊「被你害死了！」

這件狗兒被機車騎士拖行的事件被民眾拍攝上傳臉書社團，引發網友撻伐，警方今天也出面說明。苗栗警分局表示，警方17日下午5點半左右接獲報案，有犬隻在銅鑼鄉雙峰山被機車拖行，沿路不斷哀嚎，立即派遣銅鑼分駐所員警前往了解。

騎士當時被民眾攔下，員警到場處理時發現黑狗四肢及背部有多處明顯擦挫傷，蜷曲在地，騎士機車腳踏板也留有血跡。

員警立即通知苗栗縣動物保護防疫所，派員將黑狗送醫檢傷，初步檢查都是外傷，並無大礙，但需要持續觀察傷勢復原情形。

警方說，騎士聲稱這隻黑狗是流浪狗，不知何故跑到他家不肯走，所以騎車將狗綁在車尾，準備送到鄉公所，黑狗原本在車後跟著跑，後來不知為何變成拖行，狗兒才受傷。

警方表示，依動物保護法第5條第2項第7款規定「不得以汽、機車牽引寵物。」違反規定造成犬隻受傷，最高可罰7萬5000元罰鍰，若故意拖行犬隻造成死亡，最高可處2年以下徒刑，呼籲飼主不要為方便遛狗而做出危險舉動，民眾如發現上述違法行為，可立即通知警方或動物保護防疫所到場處理，一起守護毛小孩安全。

苗栗縣一名男子日前騎機車在銅鑼鄉雙峰山的路段拖行一隻黑狗，造成狗兒多處擦傷，民眾發現報警。圖／警方提供
苗栗縣一名男子日前騎機車在銅鑼鄉雙峰山的路段拖行一隻黑狗，造成狗兒多處擦傷，民眾發現報警。圖／警方提供
苗栗縣一名男子日前騎機車在銅鑼鄉雙峰山的路段拖行一隻黑狗，造成狗兒多處擦傷，民眾發現報警。圖／警方提供
苗栗縣一名男子日前騎機車在銅鑼鄉雙峰山的路段拖行一隻黑狗，造成狗兒多處擦傷，民眾發現報警。圖／警方提供

苗栗縣 流浪狗 寵物

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