聽新聞
test
0:00 / 0:00
又是他！昔塗鴉輕軌車廂獲和解 3年後噴漆民宅送辦
22歲的王姓男子曾對高雄輕軌列車塗鴉，後來取得和解，不料近3年後故態復萌，他又趁夜裡拿著噴漆，在街頭對民宅隨意塗鴉，隔天屋主發現房子遭塗鴉傻眼，報警處理。高雄警方查出又是王姓男子涉案，依毀損罪嫌將他移送高雄地檢署查辦。
據了解，2019年8月3日凌晨，高雄捷運公司保全人員在輕軌前鎮機廠，發現輕軌列車5節車廂遭惡意塗鴉，高捷公司報警後，警方還成立專案小組追查塗鴉客，4天後查出當19歲的王姓男子與朋友，翻過前鎮機廠圍籬，肆意在車廂塗鴉，後來他與捷運公司談賠償和解。
今年3月17日，高雄市前金區中華三路與七賢路口，2間整修中及待租中的房子，遭人惡意塗鴉，其中林姓屋主到當天上午才發現房子被畫得一塌糊塗，憤而報警。警方調閱相關監錄系統畫面，發現塗鴉客還爬上鷹架，對3樓整修中的玻璃塗鴉，警方也即組成專案小組，查辦全案，才追出又是王姓男子涉案。
新興警分局通知王姓男子到案，王稱，認為房子沒人使用，想展現他的藝術創作，才會趁夜裡去噴漆。警方將他依毀損罪移送法辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言