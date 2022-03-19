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又是他！昔塗鴉輕軌車廂獲和解 3年後噴漆民宅送辦

聯合報 / 記者林保光／即時報導

22歲的王姓男子曾對高雄輕軌列車塗鴉，後來取得和解，不料近3年後故態復萌，他又趁夜裡拿著噴漆，在街頭對民宅隨意塗鴉，隔天屋主發現房子遭塗鴉傻眼，報警處理。高雄警方查出又是王姓男子涉案，依毀損罪嫌將他移送高雄地檢署查辦。

據了解，2019年8月3日凌晨，高雄捷運公司保全人員在輕軌前鎮機廠，發現輕軌列車5節車廂遭惡意塗鴉，高捷公司報警後，警方還成立專案小組追查塗鴉客，4天後查出當19歲的王姓男子與朋友，翻過前鎮機廠圍籬，肆意在車廂塗鴉，後來他與捷運公司談賠償和解。

今年3月17日，高雄市前金區中華三路與七賢路口，2間整修中及待租中的房子，遭人惡意塗鴉，其中林姓屋主到當天上午才發現房子被畫得一塌糊塗，憤而報警。警方調閱相關監錄系統畫面，發現塗鴉客還爬上鷹架，對3樓整修中的玻璃塗鴉，警方也即組成專案小組，查辦全案，才追出又是王姓男子涉案。

新興警分局通知王姓男子到案，王稱，認為房子沒人使用，想展現他的藝術創作，才會趁夜裡去噴漆。警方將他依毀損罪移送法辦。

曾對高雄輕軌列車塗鴉的王姓男子，故態復萌，對整修中的房子塗鴉。記者林保光／翻攝
曾對高雄輕軌列車塗鴉的王姓男子，故態復萌，對整修中的房子塗鴉。記者林保光／翻攝
3年前高雄輕軌列車車廂遭惡意塗鴉。本報資料照片
3年前高雄輕軌列車車廂遭惡意塗鴉。本報資料照片
曾對高雄輕軌列車塗鴉的王姓男子，故態復萌，對整修中的房子塗鴉。記者林保光／翻攝
曾對高雄輕軌列車塗鴉的王姓男子，故態復萌，對整修中的房子塗鴉。記者林保光／翻攝
3年前高雄輕軌列車車廂遭惡意塗鴉。圖／本報資料照片
3年前高雄輕軌列車車廂遭惡意塗鴉。圖／本報資料照片

高雄輕軌 車廂

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