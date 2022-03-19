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單車賊偷潮車爽騎鄉間路 人車不搭調...警識破逮人

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣林姓竊車慣犯，專偷腳踏車代步，既方便又可賣錢，且因輕罪致犯案累累，是警察局常客，日前他又偷了一部新潮的腳踏車，今天騎在大埤鄉的田間小路，一付悠閒得意模樣，只是他的穿著和潮車很不搭，巡邏警察路過難免多看一眼「阿伯騎潮車！」，發現又是他，馬上攔車逮人。正為丟掉愛車憂愁的國中生，失而復得欣喜萬分，感謝警察幫他找回愛車。

斗南分局怡美派出所所長林立爵、警員劉子源今天巡邏時，在大埤鄉的田間小徑發現一名男子騎著一部鮮艷新潮的腳踏車，不經意探頭一看，原來又是他，因該男子有多次偷竊自行車前科，且常「以車易車」偷了一部又換一部。

林立爵覺得可疑，即攔車盤查，林男原先辯稱車子向朋友借的，但看他悠閒騎車又不像是有事向人借，經再三盤問，終突破他的心防，坦承腳踏車是偷來的，只是偷車地點已不記得，林男原以為警方找不到被害人，即可為自己脫罪。

沒想到警方道高一尺，將這部潮車上網協尋指認，並多方訪查後，找到失主是一名國中生，李姓同學被通知前來認領，欣喜萬分，他說日前騎車出去買東西，沒想到一下子車就被偷，因車子是家人送的也是他很喜歡的愛車，找了很多天原以為沒指望，傷心之餘天降喜訊，失而復得，他很感謝警察叔叔。

原本抱著僥幸的林男，看到被害人出現也無話可說，被依竊盜罪送辦。斗南分局提醒民眾，不論停放車輛時間長短，請務必上鎖，不讓竊嫌有機可乘。

林姓偷車慣犯再偷車，被眼尖警察一眼認出。記者蔡維斌／翻攝
林姓偷車慣犯再偷車，被眼尖警察一眼認出。記者蔡維斌／翻攝
林姓偷車慣犯再偷車，被眼尖警察一眼認出。記者蔡維斌／翻攝
林姓偷車慣犯再偷車，被眼尖警察一眼認出。記者蔡維斌／翻攝

警察 腳踏車 國中生

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