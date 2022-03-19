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逃不掉！天羅地網22000支監視器 撞飛翁肇逃都靠它偵破

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園韋姓男子1月初高速撞飛清晨運動的宋姓老翁致死，卻加速踩油門逃逸1個多月在屏東落網，全案之所以能明朗，有賴桃園市警建構已20年的天羅地網監視錄影系統，經調閱上百支畫面建構路線抓人，桃園警方統計，去年用天羅地網已偵破3件肇逃致死、830件肇逃致傷或無人受傷案件。

警方調查，韋姓男子（32歲）今年1月10日駕駛1輛黑色賓士車凌晨4點多行經楊梅區楊新路、大成路口，高速撞擊穿越馬路的宋姓老翁（80歲），強烈撞擊下宋整個人彈飛在空中轉了好幾圈，最後重摔柏油路慘死，韋煞停後沒下車查看，反而重踩油門逃逸。

事後沒多久，路口剛好就有1輛巡邏車行經發現宋翁傷重倒臥路面，警方隨即透過天羅地網，沿街、跨縣市等調閱超過100支監視器，投注人力逐一勘驗比對終於掌握韋男動向，時隔1個多月在2月22日南下屏東逮人，發現韋身背重傷害、詐欺等5條通緝，荷槍實彈將他逮捕歸案。

桃園市警局交通大隊指出，市警局由犯罪預防科編列經費，自2002年起建置天羅地網監視錄影系統，起初監視器是全部由警方自購自建，後考量經費、保養難易度等，大幅提升租賃式設備，目前全市已經建置多達2萬2172支監視器，包括自建3391支、租賃式1萬8781支。

警方說，天羅地網系統多年使用下，隨著更新陸續有車牌辨識、車輛軌跡、即時告警，影像濃縮及分析等功能，除了刑案偵防用途，還有交通事故肇因釐清、肇事逃逸追緝等重要幫助。

警方也說，因各地方里長反應、會勘下，都會提出需要相關路口有治安、交通疑慮需求，未來也會逐步再增加監視器普及率。

韋男高速撞飛老翁。記者曾健祐／翻攝
韋男高速撞飛老翁。記者曾健祐／翻攝
韋男高速撞飛老翁。記者曾健祐／翻攝
韋男高速撞飛老翁。記者曾健祐／翻攝
韋男肇事逃逸，躲到屏東1個多月才落網。記者曾健祐／翻攝
韋男肇事逃逸，躲到屏東1個多月才落網。記者曾健祐／翻攝
韋男開賓士車撞飛老翁害慘死，車窗留下大片蜘蛛網狀裂痕。記者曾健祐／翻攝
韋男開賓士車撞飛老翁害慘死，車窗留下大片蜘蛛網狀裂痕。記者曾健祐／翻攝

桃園 監視器 屏東

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