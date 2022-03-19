快下車！大安警飛車攔截阻女子駕車生憾事

台北市大安警分局羅斯福路派出所，日前凌晨一時許接獲信義警分局轉報案件，簡姓男子到吳興街派出所報案，表示妻子因精神壓力太大，疑似有輕生念頭，開車離家後就不知去向。

派出所緊急實施手機定位查詢，最近一次定位在基隆路四段43號，線上警網江信賢、陳志賢及邱繼興，擔服0至3時的巡邏勤務，立刻在附近找尋該車。

警方在和平東路3段228巷口，看到通報協尋車號，立刻鳴笛指示車輛靠路邊停車，同時後座警員不斷大喊下車！但該車不願停靠，還加速試圖甩開員警，警、民車在路上併駛場面驚險，員警怕駕駛有輕生舉動，沿路不斷示意停車，最後在吳興街220巷71號前順利將車輛攔下。

駕駛車輛駕駛女子見警方靠近，一時情緒失控放聲大哭，警方立即將車輛熄火並安慰冷靜，通報吳興街派出所警力到場交接，完成後續處理程序。

大安警分局呼籲民眾，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。遭遇困境時，請尋求親友或相關單位協助解決，千萬不要貿然尋短，以免造成家人、親友永遠的傷痛。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )