澎湖鎖港傳溺斃 27歲待業女子出門潛水一去不回

澎湖馬公杭灣海域昨日傍晚發現一具女浮屍，家住附近的陳姓女子單獨出門潛水，被發現時身穿潛水衣，頭上也戴著潛水蛙鏡。警方指出，女子身上沒有明顯外傷，依據現場遺留機車內證件通知家屬到場認屍無誤，初步排除他殺。

昨晚近6點，海巡署人員在馬公市海域巡邏，海巡人員發現鎖港杭灣海域有部機車十分可疑，仔細巡查發現礁岸旁海面有具浮屍，近看發現是疑為明顯死亡的女性遺體，立即通報馬公警分局員警到場處理。

警方指出，岸上放著外套、拖鞋等物品，另根據遺留證件顯示是一名家住附近村莊的27歲陳姓女子，立即通知家屬到場認屍，家屬指認無誤，檢察官今日會同法醫相驗進一步釐清死因。

親友哀慟說，陳女未婚在家待業中，近日已找到一份工作準備上班，趁著空檔精進潛水技術，常出門練習，昨天跟家人說要出門潛水，沒想到就這樣一去不回。