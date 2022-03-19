苗老婦市場旁遭撞死 駕駛肇逃後疑放火燒了賓士車滅證

苗栗市77歲劉姓老婦今天清晨5點多，在南苗市場附近路口疑遭一輛賓士轎車衝撞，送醫搶救仍不治，但賓士車逃離現場，警方在市區展開搜索，但不久在英才路市郊發生火燒車，起火燃燒的就是涉及肇逃的賓士車，但車牌已被拆除，疑似滅證，車主上午7點帶著酒醉的兒子到警局報警稱車子遭竊，全案疑點重重，警方目前調查處理中。

苗栗市中山路與民生街口的南苗市場前，今天清晨5點40分發生老婦人遭轎車撞及的車禍，老婦當場失去生命徵象，送醫搶救仍宣告不治。撞上老婦的賓士車逃離現場，警方根據目 擊民眾搜索。

苗栗縣消防局清晨6點多接獲通報，英才路市郊一處興建中的民宅前方發生火燒車，消防分隊趕往將火勢撲滅，但車上沒有人，車牌也被拆除，警方發現被焚毀的賓士車與撞及老婦的肇逃車輛同型且同色，懷疑肇事者想滅證，乾脆放火燒車。