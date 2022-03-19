詐騙猖獗 台南永康警與銀行超商半月阻詐14件440多萬元

詐騙集團猖獗，台南市永康警分局積極與轄內銀行超商聯手阻詐，月初至今已多達14件，攔阻被騙金額超過440萬元，雖然守護人民財產成效良好，但也顯示近來詐騙嚴重程度。

警方統計永康區3月迄今成功攔阻詐騙銀行共7家，中國信託永康分行攔阻3件166萬元及玉山銀行鹽行分行3件87萬餘元最多，另台北富邦、台新、永豐銀行永康分行與國泰世華永康、成功分行各攔阻1件共183萬餘元；阻詐超商則有統一超商台南蔡分行、全家超商永勝店及自強店等3家阻詐3萬餘元。

警方分析成功攔阻詐騙案件類型，依序為「假投資」、「假交友」及「假網購」等3種手法最多，「假投資」排名第一，常與「假交友」詐騙手法結合，總攔阻金額219萬餘元最高。

永康警提醒民眾，防疫期間詐騙手法不斷更新變化，詐騙集團常藉由交友網絡群組結識被害人，先以溫情攻勢，進而慫恿被害人操作外匯期貨、虛擬貨幣及博奕遊戲等不熟悉的投資領域，初期先讓被害人獲得少許利益，放下戒心，俟被害人加碼投資後，便開始以各式理由拖延出金或無預警消失，讓被害人所投資金石沈大海，血本無歸。

警方舉例月中永康一位婦人於網路結識不詳男子，雙方相談甚歡，男子自稱任職美銀證券維修程式工程師，並向婦人誆稱可提前得知外幣匯率波動，誘使婦人至玉山銀行鹽行分行欲臨櫃匯款入金72萬元參與投資外匯，所幸行員察覺有異報警，經永康員警到場與行員鍥而不捨勸說下，婦人始發覺遭詐騙並放棄匯款。