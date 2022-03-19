影／腦海中的橡皮擦抹去記憶 警相伴3小時陪阿嬤找家

83歲孟姓阿嬤日前搭錯公車，公車司機注意到阿嬤抵達終點站仍未下車，才發現她連要去哪裡都說不清楚，經員警耐心了解，得知阿嬤住在北屯區，在沒有其他資訊可供協助的狀況下，便帶著阿嬤幫她找家，然到現場卻查無該址，更無人認識阿嬤。員警幫阿嬤找家的這3個小時中，家人久等不到阿嬤返家，也在晚間報警協尋，經員警細心再三查證，終於順利協助阿嬤平安返家。

台中市警三分局東區分駐所警員王植胤，前天下午5時備勤時，獲報東區進德路的公車停靠站疑有迷失老人需要協助，公車司機表示，稍早行駛到終點站，發現有名阿嬤還坐在車上沒有下車，一問之下發現阿嬤連要去哪裡都不清楚，趕緊請警方前來協助。

阿嬤身上沒有帶任何證件，她向員警表示，自己下午出來找兒子後自行搭公車回家，也不知道自己怎麼會坐到這裡來，經員警耐心詢問，總算得知阿嬤的名字跟年紀，然查詢失蹤人口協尋系統，卻未有符合身分者，在沒有其他資訊可以幫助阿嬤回家的情況下，員警便帶著阿嬤跑一趟阿嬤提供的北屯區大連路住址，看看有沒有人認識阿嬤。

有位熱心的麵店老闆獲悉阿嬤在找家，便牽著她的手陪同員警沿路詢問，但找不到阿嬤所說的地址，附近居民也都對她沒有印象。員警無功而返也絲毫不氣餒，細心再次搜尋失蹤人口協尋系統，赫然發現阿嬤的家人同日晚間通報阿嬤失蹤，遂趕緊聯繫家屬來派出所。

阿嬤的兒子表示，北屯區是母親小時候的住處，家人現已搬至大肚區一帶，因母親有失智情形，平常都由家人們輪流照顧，先前也未曾有走失的紀錄。家人發現搭乘公車早應到家的母親，到了用餐時間仍是不見蹤影，擔心母親挨餓及錯過吃藥時間，才急忙到附近派出所報案，沒想到不到半小時就接獲找到母親的消息，對於警方的協助也相當感激。