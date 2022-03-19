中市警休假遊南投遇火警 「無人機」助滅火立大功

台中市警一分局民權派出所警員李宗政，3月13日輪休期間，與多名友人前往南投縣鹿谷鄉山中健行，突發現附近有火災，李與友人迅速通知119，並與當地消防人員配合，李操作無人機升空，發現另處起火點，馬上告消防員前往該處滅火，幫助消防人員迅速撲滅火勢。

3月13日下午4時，警員李宗政與友人在到南投鹿谷鄉健行時，突然發現遠處疑有火災，李員先是請友人撥打119報案，並趕赴現場查看，消防人員隨即抵達，不過現場火勢不小，李員突然靈機一動，認為自己的無人機或許能派上用場。

經詢問到場救火消防人員並經同意後，李宗政以自行購入且合法登錄的無人機升空勘查火勢，並依消防人員請求，飛行至竹林後巷內，發現煙霧下的另一處起火點，隨即主動告知消防人員前往該處救災以避免火勢擴大，讓救災任務迅速且順利圓滿達成。

警員李宗政表示自己因為有興趣便主動報名參加各類無人機訓練，並在去年間通過無人機警察隊訓練，順利考取「無人機多旋翼」普通及專業高級執照，想不到前往健行居然派上用場，他說「我自己也感到很意外！」，不過很高興自己閒暇之餘的興趣能協助消防人員救火，並表示會持續精進無人機操作技巧，希望日後在其他場合能夠幫助更多人。