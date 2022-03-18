北市士林汽車衝撞行人 1六旬婦命危2少女骨折

台北市士林區今晚發生嚴重車禍，三名路人過馬路遭一輛黑色轎車撞，其中一名婦人急救中。記者蔡翼謙／翻攝

台北市士林區士東、芝玉路口今天晚上7點多發生嚴重車禍，一輛黑色轎車撞上3名過馬路行人，其中2人遭撞後躺在地上無反應，警消趕抵將3人送醫急救，偵辦釐清中。

三十九歲簡姓男子昨天晚上七點多開車行經士林區士東、芝玉路口撞上三名路人，其中兩人是未成年高中生，另名是六十六歲謝姓婦人，謝婦失去生命跡象，急救中。

【中央社/台北18日電】

台北市士林區市立大學附近今晚發生嚴重車禍，一輛汽車不明原因衝撞行人，造成3人受傷，其中1名6旬女性傷重命危，另兩名青少女骨折、意識清醒，均送醫搶救治療中。

北市警消今晚近7時獲報，指士林區士東路、芝玉路2段一帶有汽車因不明原因衝撞行人，造成3人受傷。

其中1名6旬女性傷重、無呼吸心跳，緊急送榮總醫院搶救，另兩名骨折受傷的青少女都意識清醒，分送振興和新光醫院治療。

警方初步已排除駕駛酒駕，詳細肇因仍待後續調查釐清。