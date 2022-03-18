聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市士林汽車衝撞行人 1六旬婦命危2少女骨折
台北市士林區士東、芝玉路口今天晚上7點多發生嚴重車禍，一輛黑色轎車撞上3名過馬路行人，其中2人遭撞後躺在地上無反應，警消趕抵將3人送醫急救，偵辦釐清中。
三十九歲簡姓男子昨天晚上七點多開車行經士林區士東、芝玉路口撞上三名路人，其中兩人是未成年高中生，另名是六十六歲謝姓婦人，謝婦失去生命跡象，急救中。
【中央社/台北18日電】
台北市士林區市立大學附近今晚發生嚴重車禍，一輛汽車不明原因衝撞行人，造成3人受傷，其中1名6旬女性傷重命危，另兩名青少女骨折、意識清醒，均送醫搶救治療中。
北市警消今晚近7時獲報，指士林區士東路、芝玉路2段一帶有汽車因不明原因衝撞行人，造成3人受傷。
其中1名6旬女性傷重、無呼吸心跳，緊急送榮總醫院搶救，另兩名骨折受傷的青少女都意識清醒，分送振興和新光醫院治療。
警方初步已排除駕駛酒駕，詳細肇因仍待後續調查釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言