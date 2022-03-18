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台88線奪命鐵片特定大型車「後前補助鋼板座」 警追查
家住屏東62歲李姓女老師17日上午開車行經台88線快速道路要到高雄上課，突遭對象飛來的一塊鐵片砸破擋風玻璃，當場慘死。屏東警分局組專案小組偵辦，根據現場跡證、調閱交流道監視器畫面與國道門型資料交叉比對後，釐清飛來的「鐵片」是特定大型車的零件「後前補助鋼板座」，鎖定特定車型，偵辦中。
這塊奪命鐵片大小約15公分乘30公分，重達4.9公斤，鐵片上有6個孔，還有手寫的編號，編號研判是零件料號。警方查訪鎖定鐵片是大貨車、聯結車會用到的零件「後前補助鋼板座」，該零件只有特定車輛、型號才有，已鎖定一輛大貨車，全力偵辦，釐清事故原因。
目前掌握車型，目前擴大調閱監視系統過濾車輛。警方也在網路公開徵求，17日上午6點半至7點，行經台88快速道路15.5公里至13.5公里、往來潮州、高雄雙向車輛能提供行車紀錄器影像，釐清事故經過。
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