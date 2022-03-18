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無照男駕駛賓士車撞死職業軍人 檢方命20萬元交保
台北市中山區松江路、錦州街口，今凌晨1時許發生1起死亡車禍，呂姓酒店經紀（53歲）駕駛賓士車，與休假騎車返家的林姓職業軍人（34歲）發生碰撞，林男頭部不治身亡。警方查出呂在2012年因酒駕吊照至今。呂男被移送台北地檢署複訊後，依過失致死罪命以20萬元交保。
檢警調查，呂男當時駕駛要價3百多萬的賓士GLE休旅車行經錦州街東往西方向，而林姓騎士則行駛在松江路南往北方向，雙方在路口時發生碰撞，因撞擊力道猛烈，林男噴飛倒地，頭部重創鮮血直流，而呂男一直往前開了50公尺才停下，隨後搭計程車逃逸。
警消獲報後趕抵，發現林男已經沒有呼吸心跳，緊急送往台北馬偕醫院搶救仍宣告不治。呂男過了1小時多後，才在友人陪同下返回事故現場，向警方表示為賓士車駕駛，因為發生車禍受到驚嚇，才會離開現場，經警方酒測後，酒測值為0毫克。
據了解，林男當時從部隊放假要返回新北住處，孰料騎乘電動共享機車途中發生憾事，讓出生僅8個月大的女兒從此沒了父親；而從事酒店經紀的呂男則在案發後，搭乘計程車到台北市林森北路找朋友商量對策，最後才在友人陪同下投案。
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