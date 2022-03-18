桃園慣竊嬤又出沒 趁人買菜空檔偷6萬元送辦
桃園中壢1名46歲的陳姓女子，上月27日12時許在逛新明市場時，遭不明人士故意從後方推擠，陳女結帳時才赫然發現竊取背包內的錢包不翼而飛，內有阿嬤的治喪費約6萬元，經警方追查掌握發現涉案的71歲的劉姓婦人為竊盜慣犯，警詢後依竊盜罪桃園地方檢察署。
陳女表示，自己錢包內裝有阿嬤過世的治喪費用6萬元，原想等買完菜後再去銀行匯款，不過上月至市場買東西時，不明人士故意從後方推擠時竊取背包內的錢包，結帳時驚覺皮包遭竊，趕緊向中壢警方報案。
中壢警方經調閱監視器發現，涉案人可能為有多項竊盜前科的劉婦，據悉，劉婦總會到市場假裝買菜，趁被害人不注意時下手，速度相當快且俐落，讓人在不知不覺中就被偷竊。
警方傳喚劉婦到案說明，劉婦坦承犯案，而竊得的6萬元早花光，全案依竊盜罪嫌函送桃園地檢署偵辦。
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