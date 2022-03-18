少女車禍與閨蜜齊蹺家 失蹤月餘警尋獲

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名15歲的少女小美（化名）因去年搭乘朋友機車，不慎遇上車禍，導致行動不便，小美網路上認識的網友小雨（化名）得知後前來照顧，2人2月時一同翹家到友人家居住；高雄市警局少年隊獲報，透過明查暗訪，甚至跨縣市到屏東追查，前天中午終於在三民區巡邏時看見小美、小雨，送2人平安返家。

今年2月上旬，高雄市警局少年隊先後接獲小美、小雨失蹤，家屬通報後，少年隊依靠線索研判2人互為網友，小美結識小雨後相談甚歡，在得知小美出車禍行動不便後，小雨為了義氣相挺，前往照顧小雨，2少女又不顧家人擔心，一起偷偷離家出走到友人家居住。

由於協尋期間因欠缺明確有力線索，經少年隊幹員積極訪查小美的同學、朋友等人，依據獲得的情資，分別前往小港、楠梓等可能藏匿處所，甚至跨縣市到屏東等地找尋及實地查訪。

經過月餘努力，警方發現失蹤少女小美、小雨最後消失地點在高雄三民區附近，終於在調閱監視器及運用科技偵查等方式，前天中午時在三民區巡邏到小美、小雨，護送2人回家團圓。

高雄市警局少年警察隊長王春生說，少年因個人特殊喜好或貪玩網路遊戲進而影響學業或生活情事而需要協助時，少年警察隊設有關懷諮詢專線電話，會視個案轉介教育局、社會局及少年輔導委員會等單位，提供協助解決或就學、就業相關輔導，民眾可多加運用。

高雄15的少女小美（化名)、小雨（化名）2人一起蹺家，前天被少年隊尋回。記者邱奕能／翻攝
高雄15的少女小美（化名)、小雨（化名）2人一起蹺家，前天被少年隊尋回。記者邱奕能／翻攝
高雄15的少女小美（化名)、小雨（化名）2人一起蹺家，前天被少年隊尋回。記者邱奕能／翻攝
高雄15的少女小美（化名)、小雨（化名）2人一起蹺家，前天被少年隊尋回。記者邱奕能／翻攝

高雄市 警察

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