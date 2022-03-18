少女車禍與閨蜜齊蹺家 失蹤月餘警尋獲

高雄一名15歲的少女小美（化名）因去年搭乘朋友機車，不慎遇上車禍，導致行動不便，小美網路上認識的網友小雨（化名）得知後前來照顧，2人2月時一同翹家到友人家居住；高雄市警局少年隊獲報，透過明查暗訪，甚至跨縣市到屏東追查，前天中午終於在三民區巡邏時看見小美、小雨，送2人平安返家。

今年2月上旬，高雄市警局少年隊先後接獲小美、小雨失蹤，家屬通報後，少年隊依靠線索研判2人互為網友，小美結識小雨後相談甚歡，在得知小美出車禍行動不便後，小雨為了義氣相挺，前往照顧小雨，2少女又不顧家人擔心，一起偷偷離家出走到友人家居住。

由於協尋期間因欠缺明確有力線索，經少年隊幹員積極訪查小美的同學、朋友等人，依據獲得的情資，分別前往小港、楠梓等可能藏匿處所，甚至跨縣市到屏東等地找尋及實地查訪。

經過月餘努力，警方發現失蹤少女小美、小雨最後消失地點在高雄三民區附近，終於在調閱監視器及運用科技偵查等方式，前天中午時在三民區巡邏到小美、小雨，護送2人回家團圓。