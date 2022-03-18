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清明近了公墓每天失火 打火弟兄拜託做好4不2記得
清明節將屆，許多民眾提前掃墓祭祖，彰化縣幾乎每天發生公墓火警，假日更是頻繁，消防人員疲於奔命，彰化縣消防局溪湖消防分隊和溪湖鎮公所今天到公墓叮嚀民眾「四不、二記得」，避免釀成火災讓祖先不安。
溪湖消防分隊和鎮長黃瑞珠向民眾表示，掃墓時「四不」不任意燃燒雜草、不讓冥紙飛揚、不隨意丟菸蒂、不燃放爆竹煙火，掃完墓「記得撲滅金燼」、「記得收拾垃圾」，做到「四不、二記得」即可減少火警發生，過個平安清明節。
近日每天有公墓燃燒雜草火警，彰化天氣良好，氣溫回升雜草乾燥，有時火勢一發不可收拾，各鄉鎮消防分隊忙著滅火，還要出勤救護臨時傷病和車禍，加重勤務量，郷鎮市公所除了拜託民眾不要做可能引發火災的事，也提供自來水水瓶滅火。
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