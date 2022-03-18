北大武山7天4件搜救 違反登山條例屏縣今年開罰5件
位在屏東縣泰武鄉的北大武山，海拔3092公尺，是中央山脈南端最後一座海拔3千公尺高山。北大武山檜谷山莊山屋管理員吳德發說，近期山域事件倍數成長，光是一周4件報案，是空前，但不是絕後；屏東縣消防局今年針對違反屏東縣登山活動管理自治條例就開罰5件，呼籲民眾做好準備在上山。
隨著山林開放，加上疫情影響民眾不能出國都往山上，山域事故頻繁，讓消防人員疲於奔命。吳德發說，近期一周接到4件報案，加上有的沒報案，山友自行救援成功，幾乎每天都在發生。面對登山人數倍數成長，又大多是新手登山，也請新手不要第一次登山就登北大武，要先練好腳力、體能，再來爬北大武。
吳德發說，屏東林管處指示加強2處安全圍網。也將安排祈福大會，祈願山友出入平安。北大武山海拔3092公尺，若遇到下雨幾乎整路溼滑，爬山時要相當專心。近期發生多起山域事故，大多是迷路、跌倒滑落邊坡，北大武山幾乎旁邊是斷崖，滑倒嚴重恐發生重大意外。
吳德發提醒，要懂山、要懂自己， 山的強度、自己的能力，低估山是愚蠢，高估自己是笑話，請大家要衡量體力，並抱持著謙卑入山態度，「任何高強的武藝，在大自然的面前都是小把戲」。
屏東縣府舉辦大武山成年禮今年25年，大武山成年禮資深領隊曾昭雄說，登山時要有感恩的心，感謝山神帶領、照顧。資深領隊陳永森說，登山一定要做好萬全準備，要抱持敬畏的心，跟山學習。
屏東縣消防局指出，2019年至今年3月，違反屏東縣登山活動管理自治條例共開罰13件，今年就已5件，2021年6件。都是違反第6條第2項規定（領隊（或隊員）未具備基本救命術證書或初級救護技術員等相關證照）及第6條第4項規定（領隊未辦理登山綜合保險）為主，裁罰額度1萬元，沒有入山申請裁罰6000元。
消防局指出，開罰13件，除2021年10月11日霧台鄉舊佳暮中興林道往大鬼湖意外事故案（事故山域大母母山），其餘違規地點皆為北大武山。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言