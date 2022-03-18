新北某中學九年級生校園墜樓 命危搶救中

新北市某所公立完全中學一名9年級生，今天中午12時許從學校五樓墜落到1樓，沒有生命徵象。 圖／pixabay 新北市某所一名完全中學九年級資源班學生，今天中午從一樓教室獨自走上該棟五樓，班上同學發現尾後跟去，不料，該生卻不慎墜落1樓，當場沒有生命徵象，送醫急救仍宣告不治。

據悉，該生八年級才從北市某國中轉學到該校就讀，因有多重障礙問題，一直是社工及學校高關懷輔導對象，近來該生狀況已明顯改善，用藥部分也減半服用。

未料，今天中午12時許，該生突然從1樓教室往5樓走去，隨即從5樓專用教室外墜落至1樓處，當場沒有呼吸心跳，目擊尾後的同班同學，嚇得趕緊向老師求援，但令人遺憾的是，該生送醫急救後，於今天下午1時許宣告不治。

學校表示，事發後已聯繫上該生父母、照護親友及輔導社工到院，後續會針對目擊學生，及該班同學進行心理輔導，也會提供家屬必要協助。至於詳細墜樓原因，相關單位正在調查釐清。

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