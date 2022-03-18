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台南垃圾掩埋場工人手臂捲進機器 搶救一個半小時脫困
台南市六甲垃圾掩埋場一名環保局委外包商40歲工人右手臂中午被機器捲入，台南市消防局派遣六甲、麻豆、新營分隊與大橋特搜分隊前往救援，消防員正設法猜解機器受傷男子，一個半小時後傷者終於脫困，下午1點15分上救護車送醫急救。
消防局表示，上午11點42分受理報案，11點50分六甲分隊車組就到達，回報傷者男性手臂卡在機器裡、意識逐漸模糊，必須拆解機器才能救出。
下午12點多消防員回報傷者開放性骨折，請求醫生前往協助，傷者手部末端沒變黑，還有溫度，請求永奇、成大醫院協調醫生救助。
下午12點56分永康奇美急診部主任許建清回應要前往支援醫療，幾分鐘後下午1點02分消防員回報人已脫困，通知取消支援。
消防員檢查傷勢發現傷者右手臂開放性骨折、大量出血，目前意識清楚，送柳營醫院救治。
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