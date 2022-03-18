北市停車場管理員監守自盜 難逃警法網

中央社 / 台北18日電

北市中山區一處地下停車場的管理室和繳費機日前遭人破壞，並竊走現金新台幣6萬多元，警方獲報循線追查，發現剛到職不久的37歲吳姓管理員涉監守自盜，於14日查緝送辦。

台北市警察局刑事警察大隊今天舉行記者會，偵八隊長薛先得表示，日前接獲林森公園地下停車場委外管理公司報案，稱停車場管理室及繳費機均遭人破壞、行竊，財損約6萬多元，請求警方協助。

警方立即調閱監視器畫面查看，並循線過濾可疑人士，結果發現報案公司新聘僱的吳姓管理員涉嫌重大，疑監守自盜。

經調查了解，有賭博前科的37歲吳男任職未滿1個月，他利用深夜單獨值班看守停車場時，從管理室抽屜竊走民眾所繳納的停車費，又拿所保管的鑰匙開啟繳費機，取走內部零錢，得手後隨即逃逸。

專案小組鎖定吳男後，立即報請台北地檢署檢察官核發拘票，於14日將他查緝到案，全案詢後依竊盜罪移送北檢偵辦。

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