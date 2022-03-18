內部曝光！嘉市7戶木造屋起火點疑天花板 範圍縮這2戶

嘉義市北門車站對面共和街整排木造屋6天前深夜大火，共7戶付之一炬，目擊者指出火煙疑從玉山旅社2樓竄出，玉山旅社澄清，2樓當時沒用電器、屋內無明火；據了解，嘉市消防局火調人員近幾天持續採證，從倒塌、碳化情況，研判可能為天花板開始燃燒，把相鄰的玉山旅社、新高柑仔店跡證都送消防署鑑定，重建火場。

今天上午多名火調人員再次重返火場，並邀消防署前火調委員協助勘驗，在玉山旅社2樓、及旁邊的新高柑仔店，仔細討論交換意見；不過火調人員不願透露任何細節，表示起火原因依然無法排除人為或意外，也還不清楚起火點位置、燃燒方向等。

據了解，玉山旅社位處邊間，大火時，消防人員從一旁空地噴射水線，反而火勢控制較快，1樓幾乎沒有燃燒，但樓梯與整個2樓相當嚴重，木頭梁柱燒得幾乎碳化，金屬鋼骨外露，完全看不出原本模樣。

一旁新高柑仔店等6戶更嚴重，鐵皮屋頂倒塌，1、2樓幾乎都完全燒毀，每棟只見1條條燒成焦黑碳化的梁柱，新高柑仔店的2樓也坍塌。

「希望火勢鑑定結果出爐之前，不要說我們這是起火點！」玉山旅社負責人余國信說，案發當晚2樓沒有使用電器，屋內唯一明火是白天1樓吧檯煮虹吸式咖啡，但晚上也沒煮，整棟的電線配線，北側外的牆面，都沒燒熔，沒有明顯起火跡證。

據了解，火調人員連日來每1戶都仔細勘驗，從木造結構的橫梁、柱體倒塌方向跟情形，以及燃燒的碳化狀況，抽絲剝繭去研判何者為1次、2次燃燒痕跡，判斷出火流，區分先後起火順序。

據指出，火調人員初步研判，起火位置恐為110號玉山旅社、108號新高柑仔店天花板，該位置會燃燒，不排除是線路，已採集這兩戶跡證，送往消防署鑑定，欲從燒熔痕跡去分析，重建出火場。