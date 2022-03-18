聽新聞
test
0:00 / 0:00

內部曝光！嘉市7戶木造屋起火點疑天花板 範圍縮這2戶

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市北門車站對面共和街整排木造屋6天前深夜大火，共7戶付之一炬，目擊者指出火煙疑從玉山旅社2樓竄出，玉山旅社澄清，2樓當時沒用電器、屋內無明火；據了解，嘉市消防局火調人員近幾天持續採證，從倒塌、碳化情況，研判可能為天花板開始燃燒，把相鄰的玉山旅社、新高柑仔店跡證都送消防署鑑定，重建火場。

今天上午多名火調人員再次重返火場，並邀消防署前火調委員協助勘驗，在玉山旅社2樓、及旁邊的新高柑仔店，仔細討論交換意見；不過火調人員不願透露任何細節，表示起火原因依然無法排除人為或意外，也還不清楚起火點位置、燃燒方向等。

據了解，玉山旅社位處邊間，大火時，消防人員從一旁空地噴射水線，反而火勢控制較快，1樓幾乎沒有燃燒，但樓梯與整個2樓相當嚴重，木頭梁柱燒得幾乎碳化，金屬鋼骨外露，完全看不出原本模樣。

一旁新高柑仔店等6戶更嚴重，鐵皮屋頂倒塌，1、2樓幾乎都完全燒毀，每棟只見1條條燒成焦黑碳化的梁柱，新高柑仔店的2樓也坍塌。

「希望火勢鑑定結果出爐之前，不要說我們這是起火點！」玉山旅社負責人余國信說，案發當晚2樓沒有使用電器，屋內唯一明火是白天1樓吧檯煮虹吸式咖啡，但晚上也沒煮，整棟的電線配線，北側外的牆面，都沒燒熔，沒有明顯起火跡證。

據了解，火調人員連日來每1戶都仔細勘驗，從木造結構的橫梁、柱體倒塌方向跟情形，以及燃燒的碳化狀況，抽絲剝繭去研判何者為1次、2次燃燒痕跡，判斷出火流，區分先後起火順序。

據指出，火調人員初步研判，起火位置恐為110號玉山旅社、108號新高柑仔店天花板，該位置會燃燒，不排除是線路，已採集這兩戶跡證，送往消防署鑑定，欲從燒熔痕跡去分析，重建出火場。

嘉義市共和街木造屋大火，7戶受災嚴重，幾乎都只剩焦黑梁柱。記者林伯驊／攝影
嘉義市共和街木造屋大火，7戶受災嚴重，幾乎都只剩焦黑梁柱。記者林伯驊／攝影
嘉義市玉山旅社2樓嚴重燒毀，梁柱碳化。記者林伯驊／攝影
嘉義市玉山旅社2樓嚴重燒毀，梁柱碳化。記者林伯驊／攝影
嘉義市消防局火調人員，今天又重回共和街木造屋大火現場。記者林伯驊／攝影
嘉義市消防局火調人員，今天又重回共和街木造屋大火現場。記者林伯驊／攝影
嘉義市玉山旅社樓梯以上被嚴重燒毀，1樓較無火勢痕跡。記者林伯驊／攝影
嘉義市玉山旅社樓梯以上被嚴重燒毀，1樓較無火勢痕跡。記者林伯驊／攝影
嘉義市共和街木造屋大火，7戶受災嚴重。記者林伯驊／攝影
嘉義市共和街木造屋大火，7戶受災嚴重。記者林伯驊／攝影
嘉義市共和街木造屋大火，7戶受災嚴重。記者林伯驊／攝影
嘉義市共和街木造屋大火，7戶受災嚴重。記者林伯驊／攝影
嘉義市玉山旅社2樓嚴重燒毀。
嘉義市玉山旅社2樓嚴重燒毀。
嘉義市玉山旅社2樓嚴重燒毀，梁柱碳化。記者林伯驊／攝影
嘉義市玉山旅社2樓嚴重燒毀，梁柱碳化。記者林伯驊／攝影
嘉義市知名景點玉山旅社，此次遭大火燒毀。記者林伯驊／攝影
嘉義市知名景點玉山旅社，此次遭大火燒毀。記者林伯驊／攝影
嘉義市共和街木造屋大火，7戶受災嚴重。記者林伯驊／攝影
嘉義市共和街木造屋大火，7戶受災嚴重。記者林伯驊／攝影
嘉義市共和街木造屋大火，空拍可見嚴重程度。記者林伯驊／攝影
嘉義市共和街木造屋大火，空拍可見嚴重程度。記者林伯驊／攝影
嘉義市玉山旅社1樓較無火勢痕跡。記者林伯驊／攝影
嘉義市玉山旅社1樓較無火勢痕跡。記者林伯驊／攝影
嘉義市消防局火調人員，今天又重回共和街木造屋大火現場。記者林伯驊／攝影
嘉義市消防局火調人員，今天又重回共和街木造屋大火現場。記者林伯驊／攝影

玉山旅社 北門

延伸閱讀

北市延吉街火警 遮雨棚起火民眾躲頂樓避難

嘉市伴手禮前進東京 估創造千萬商機

南台灣空汙亮紅燈 嘉市環保局呼籲少出門

行車糾紛毆打嘉市婦幼隊警官 3嫌涉傷害罪

相關新聞

廣角鏡／開媽媽的特斯拉 撞倒9機車

羅姓男大生昨天駕駛母親的特斯拉外出，行經新北汐止區康寧街一四一巷內時，疑因不諳車況，失控衝撞路邊機車，九輛機車猶如推骨牌...

北市南港一社區大樓火警 消防隊搶救疏散120名住戶

台北市南港區園區街一棟12層社區大樓，今天晚間約8點半從6樓竄出火煙，消防隊獲報趕到部屬水線，出動雲梯車搶救，疏散120...

桃園龍潭山坡地有不肖業者傾倒廢土 警依法送辦

又出現傾倒廢土廠商，有民眾向警方報案稱，桃園龍潭高平里龍源路旁產業道路有大型聯結砂石車近日進出頻繁，警方隨即派員前往處理...

北市士林汽車衝撞行人 1六旬婦命危2少女骨折

台北市士林區士東、芝玉路口今天晚上7點多發生嚴重車禍，一輛黑色轎車撞上3名過馬路行人，其中2人遭撞後躺在地上無反映，警消...

台88線奪命鐵片特定大型車「後前補助鋼板座」 警追查

家住屏東62歲李姓女老師17日上午開車行經台88線快速道路要到高雄上課，突遭對象飛來的一塊鐵片砸破擋風玻璃，當場慘死。屏...

無照男駕駛賓士車撞死職業軍人 檢方命20萬元交保

台北市中山區松江路、錦州街口，今凌晨1時許發生1起死亡車禍，呂姓酒店經紀（53歲）駕駛賓士車，與休假騎車返家的林姓職業軍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。