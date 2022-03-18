我笑他人看不穿 「糖白虎」安非他命糖果被查獲

高雄王姓男子持有安非他命糖果包，外包裝還標有「含笑半步顛」、「糖白虎」、「他人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」，被警員查獲，王男坦承持有，警詢後依毒品危害防制條例移送法辦。

警方表示，三民一警分局十全路派出所員警，在前天晚上8點多時，在三民區澄清路執行防搶勤務，見到王男（20歲）身上的穿著特徵及所使用的機車車牌號碼，與提領贓款車手相似，便上前盤查。

王男一見到警察靠近就神情緊張，還不時測試偷偷看向身後背包，員警進而發現在背包內分別有2袋看似裝有口罩的信封袋，王男趕緊辯稱袋內只裝有口罩。

只是逃不過警方鷹眼，發現信封內裝滿印有「含笑半步顛」、「糖白虎」、「他人笑我太瘋癲，我笑他人看不穿」等字句的安非他命糖果，總計50包。