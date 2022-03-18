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台2線龍洞貨櫃車翻落5米邊坡 車頭與板車分離駕駛救出
新北市貢寮區台2線龍洞一處下坡處，今天上午11時，一輛35噸貨櫃曳引車翻落5公尺邊坡，車頭與拖板已分離，許姓駕駛受困車內，意識清楚，消防人員用破壞機具救援，近12時救出送醫。
消防局第六大隊指出，事故現場在新北市貢寮區龍洞街台2線86.3K處，宜蘭往基隆方向，一處下坡處，一輛35噸拖板車翻落5公尺邊坡，車頭與拖板已分離，許姓駕駛（35歲）受困，出動雙溪、貢寮、瑞芳分隊、金山分隊，共9車13人前往。意識清楚，消防人員破壞車門搶救。
瑞芳警分局說，貨櫃曳引車不明原因撞擊路旁護欄後翻覆邊坡，許姓駕駛人受困車內，消防局人員搶救，員警協助指揮警戒管制，事故現場不妨礙雙向通行，交通順暢。
許男近中午12時救出，意識清醒，頭有撕裂傷，酒測值為零，送基隆長庚。現場由瑞芳警分局採證調查。司機表示因載重櫃，經一處彎道，沒煞住就翻了。
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