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民間鬥士團體抗議核食進口 大批警力戒護高市議會

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導

高雄市議會第三屆第七次定期會今天開幕，台灣基進議員參選人及民間鬥士團體接連到高市議會表達意見，兩團體日前曾發生衝突，鳳山警分局部署大批警力戒護議會安全。在基進之後抵達議會的民間鬥士團體指出，台灣剛開放萊豬進口又開放核食，抗議訴求是堅決抵制核災地區食品進入高雄。

因應政府開放日本福島5縣食品進口，高市議會上午甫開議，下午立即安排攸關食品安全的「高雄市食品安全查驗」專案報告，市長陳其邁將出席。

上午10點，以徐尚賢為首的民間鬥士團體到高雄市議會表達不滿核食進入台灣，並準備簽名看板，希望市議員連署反對核食。徐尚賢說，政府開放美國萊豬進口，不見設置專區或豬肉商標註來源，萊豬是血淋淋的例子，現又開放日本核食進口，民間鬥士團體堅決抵制核災食品進入高雄，今天議會開幕，製作簽字板到場，邀請願意跟高雄市民站在一起的議員簽名抵制。

台灣基進黨與民間鬥士團體今早接連赴議會陳情，警方嚴陣以待。記者徐白櫻／攝影
台灣基進黨與民間鬥士團體今早接連赴議會陳情，警方嚴陣以待。記者徐白櫻／攝影
民間鬥士團體今早赴議會陳情，不滿政府開放核食進口。記者徐白櫻／攝影
民間鬥士團體今早赴議會陳情，不滿政府開放核食進口。記者徐白櫻／攝影
陳情活動發起人徐尚賢（右二）上次曾進入高市議會引發紛爭，警方安排不少人力維持治安。記者徐白櫻／攝影
陳情活動發起人徐尚賢（右二）上次曾進入高市議會引發紛爭，警方安排不少人力維持治安。記者徐白櫻／攝影

核食 高雄市 萊豬

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