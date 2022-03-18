民間鬥士團體抗議核食進口 大批警力戒護高市議會

高雄市議會第三屆第七次定期會今天開幕，台灣基進議員參選人及民間鬥士團體接連到高市議會表達意見，兩團體日前曾發生衝突，鳳山警分局部署大批警力戒護議會安全。在基進之後抵達議會的民間鬥士團體指出，台灣剛開放萊豬進口又開放核食，抗議訴求是堅決抵制核災地區食品進入高雄。

因應政府開放日本福島5縣食品進口，高市議會上午甫開議，下午立即安排攸關食品安全的「高雄市食品安全查驗」專案報告，市長陳其邁將出席。