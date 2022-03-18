台88線鐵片飛奪女教師命 警追查「鎖定大貨車零件」

李姓女老師開車行經台88線，對向車道突然飛出鐵片，李女當場被砸死。記者劉星君／翻攝 住屏東62歲李姓女老師昨開車行經台88線快速道要到高雄上課，突遭對向飛來的一塊鐵片砸破擋風玻璃，她當場慘死。警方調閱周邊監視器、根據現場跡證，鐵片是大車零件，鎖定一輛涉案的大貨車，正進一步釐清。

奪命鐵片大小約15公分乘30公分、厚度約2到3公分，重達4.9公斤。警方訪查發現，鐵塊是大車零件。目前鎖定一輛大貨車，全力偵辦。

警方調查，昨天上午6點51分，女老師行經台88線西向（往高雄）13.8公里處，突然遭對向車道飛來的一塊鐵片，呈拋物線砸進擋風玻璃駕駛座，她當場被砸中，其所駕駛的白色轎車，緩緩行進1分多鐘，擦撞中央分隔島才停下。路過駕駛發現緊急報警，但女老師頭顱破裂已失去生命跡象。

【中央社／屏東縣18日電】

62歲李姓教師昨天前往高雄市上課途中，行經台88快速道路屏東縣萬丹鄉路段，突遭一面重4.9公斤鐵片砸中頭部當場死亡，警方鎖定鐵片為「大貨車零件」，進一步釐清。

屏東縣政府警察局屏東分局第5組長蔡鴻哲今天告訴中央社記者，鐵片約30公分乘15公分、厚度約2到3公分。

蔡鴻哲說，警方拿鐵片詢問維修廠人員，依鐵片面積大小與重量，不可能為一般小客車所有，研判為大貨車零件，目前過濾監視器一一比對。

蔡鴻哲表示，為釐清事故原因，呼籲約昨天上午6時50分經過萬丹交流道附近事故現場目擊者或行車紀錄器有相關影像民眾，提供更完整行車紀錄器影片或相關證據，以利警方追查肇事車輛。