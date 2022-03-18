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竹市現破爛鏽蝕水溝蓋 害女學生踩空濺血縫7針

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

水溝蓋鏽蝕破損嚴重。記者張裕珍／攝影
水溝蓋鏽蝕破損嚴重。記者張裕珍／攝影
新竹市1名女學生昨晚走在北大路時，不慎踩到鏽蝕破洞的水溝蓋造成小腿受傷，縫了7針。女學生家人氣到上網痛批「太扯」水溝蓋太破爛，要大家當心。北區公所昨天緊急覆蓋封閉，今早也派員撤下破損水溝蓋，並立刻換新確保安全。

昨晚有網友在新竹臉書社團「新竹大小事」貼文指出，他的姪女下課要回家時，於北大路某補習班附近踩到破爛的水溝蓋，女學生不慎一腳踩空送醫急救，直呼「太扯了吧」，並提醒其他民眾行經該路段當心，不要成為第二個受害者。

不少網友看了也傻眼，直言頭皮發麻，提醒家長記得申請國賠，也有人分享有其他處水溝蓋一樣很爛，很危險。女學生家長也留言「真的很心疼我的小孩，踩到年久失修的水溝蓋受傷，造成開放性傷口，縫了7針」，希望行經台師補習班的行人注意行的安全。

為何水溝蓋鏽蝕破洞引發危險？維管單位北區區公所人員說，最近在北大路的西大路至北門街路段進行清道專案，通知店家住戶要清空占用道路、水溝蓋的物品，該處水溝蓋疑因長期放置花盆，下方水溝水蒸氣往上蒸騰，因被長期覆蓋無法逸散，導致水溝蓋被水分鏽蝕毀損。

北區區公所今天早上派員撤下破損的水溝蓋，可見水溝蓋已經破了如成人手掌大小的大洞，破洞周圍的隔柵出現尖銳凸角，一不小心就可能受傷，相當危險。今天也緊急派員換上全新的格柵水溝蓋，中午前將完成。

北區區公所人員也呼籲，民眾與店家不要占用道路等相關設施，若發現水溝蓋等設施毀損，請立刻通報公所處理，避免生險。

水溝蓋鏽蝕造成女學生踩空受傷送醫。圖／取自新竹大小事臉書社團
水溝蓋鏽蝕造成女學生踩空受傷送醫。圖／取自新竹大小事臉書社團
水溝蓋鏽蝕破損嚴重，公所緊急派員處理換新。記者張裕珍／攝影
水溝蓋鏽蝕破損嚴重，公所緊急派員處理換新。記者張裕珍／攝影
水溝蓋鏽蝕造成女學生踩空受傷送醫。圖／取自新竹大小事臉書社團
水溝蓋鏽蝕造成女學生踩空受傷送醫。圖／取自新竹大小事臉書社團
水溝蓋鏽蝕破損嚴重，公所緊急派員處理換新。記者張裕珍／攝影
水溝蓋鏽蝕破損嚴重，公所緊急派員處理換新。記者張裕珍／攝影

新竹

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