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撞擊畫面曝「疑都搶快」賓士撞機車 職軍騎士傷重不治

聯合報 / 記者蔡翼謙／台北即時報導

台北市松江路、錦州街口今天凌晨1點發生死亡車禍，林姓職業軍人騎機車疑似在紅燈未變綠燈前搶快，從側面撞上闖黃燈的呂姓賓士車駕駛，送醫不治。呂肇事後竟搭計程車逃逸，警方打電話給他，他才回到現場自首，並無酒駕。警方詢後依過失致死、肇事逃逸罪嫌送辦。

呂男開車搶黃燈，遭林男騎機車側面撞上，林男送醫不治。記者蔡翼謙／翻攝
呂男開車搶黃燈，遭林男騎機車側面撞上，林男送醫不治。記者蔡翼謙／翻攝

警方調查，34歲林姓職業軍人今天凌晨1點騎車經過中山區松江路、錦州街口，疑似搶快，撞上同樣搶快的52歲呂男轎車。呂當下沒下車，還往前開了50公尺，下車後也不是報警，竟是搭計程車逃逸。

警方透過車牌查出車主是呂，打電話給他後，呂才願意回到現場，他辯稱，車禍當下「傻了」，跑去林森北路找朋友。據了解，呂從事服務業。

林姓職業軍人老婆只知道丈夫出外找朋友，據了解，兩人還未有小孩。警方先依過失致死、肇事逃逸罪嫌送辦。

呂男開車搶黃燈，遭林男騎機車側面撞上，林男送醫不治。記者蔡翼謙／翻攝
呂男開車搶黃燈，遭林男騎機車側面撞上，林男送醫不治。記者蔡翼謙／翻攝
呂男開車搶黃燈，遭林男騎機車側面撞上，林男送醫不治。記者蔡翼謙／翻攝
呂男開車搶黃燈，遭林男騎機車側面撞上，林男送醫不治。記者蔡翼謙／翻攝
呂男開車搶黃燈，遭林男騎機車側面撞上，林男送醫不治。記者蔡翼謙／翻攝
呂男開車搶黃燈，遭林男騎機車側面撞上，林男送醫不治。記者蔡翼謙／翻攝

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