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影／她買4千金手鍊趁機偷4萬金鐲 還沒銷贓就被逮
台中市民陳姓女子，11日下午至北區一家銀樓內選購4000多元的金手鍊，趁店員忙著包裝金飾時，趁機竊取價值4萬元的金手鐲，經被害人發現金手鐲不見了，調閱店內監視器發現是陳女行竊，經報警處理，警方調閱附近路口監視器，以車追人，循線通知到案，而陳女得手的金手鐲則已被折成兩段，還來不及銷贓變現就被警方查獲，台中市警二分局依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。
台中市警二分局育才所員警於3月10日下午，接獲轄內銀樓業者報案，稱有名身穿粉色外套、綁馬尾的女客人，在店內選購完商品，趁店員忙著包裝金飾時，將一只金手鐲緊握在手心，並順勢放入外套口袋後離去。店員於女客人離開後清點店內物品，驚嚇發現金飾短少，調閱店內監視器後才發現原來是遭女客人順手牽羊，這才趕緊報警請求協助。
警方擴大調閱附近店家、路口監視器後，以車追人，確認陳女（44歲）身分，2天後循線通知到案，而得手的金手鐲則已被折成兩段，還來不及銷贓變現就被警方查獲，全案依竊盜罪函送台中地檢署偵辦。
警方擴大調閱監視器影像時，發現陳女行竊後即在商圈附近閒逛並返回原處，且站在遭竊銀樓對面的店家前遙望，似乎在觀察店家發現物品遭竊後的反應，弔詭的行為舉止也讓警方摸不著頭緒，雖然陳女自稱悔不當初，但仍無法逃避她犯下的竊盜罪嫌，銀樓老闆得知警方迅速破案，非常感謝員警的積極認真，頻頻致謝。
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