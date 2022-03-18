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影／基隆廠房大火燒3小時基金公路塞爆 站牌擠滿人等嘸公車

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市大武崙工業區今天清晨近5時，「矽谷能源公司」發生大火，消防人員到場時鐵皮廠房陷入火海，火勢延燒迅速，濃煙竄天，延燒到上午8時36分控制火勢，目前仍在警戒。消防局出動大批消防人車，基金一到三路往金山萬里方向塞到爆，車流塞到基金一路和麥金路，沿路等市公車、國道客運到市區及台北上班的民眾等嘸車，站牌擠滿，很多人都說「遲到了」。

今天清晨4時48分，位大武崙工業區武訓街的矽谷能源公司發生火警，因現場為鋰電池包裝廠，火舌及濃煙不斷竄出，悶燒嚴重3個多小時，消防局出動30多輛消防車、救災車及百餘人員，幸好無人受困，起火原因還待調查，燃燒面積有500多坪，損失還在估計中。

廠區作業區鐵皮工廠不斷冒出濃煙，屋頂被燒到塌陷。消防局長陳龍輝表示，作業區是鋰電池包裝，有很多鋰電池和易燃物，布水線從內外兩側射水降温滅火，起火時作業區內没有人員，8時36分現場火勢控制。

大武崙工業區廠商協進會理事長魏雅庵表示，該廠為鋰電池包裝廠，供應汽機車鋰電池，晚上沒有人，損失目前無法估計，業者已到現場處理。工廠人員表示，起火原因不知道，正在搶救廠內物品。

由於大批消防防趕至灌救，部分消防車水線橫跨馬路，基金公路雙向車流必須減速通過，警方到場疏導。基金一路到三路塞車，動彈不得，基金一路一直塞到麥金路，由時時值上班尖峰時間，等市公車、國道客運民眾等嘸車，站牌擠滿，很多人都說「遲到了」。

很多到台北上班的通勤民眾，7點的車到8點都沒來，9點上班時間到了，人還在基隆，站牌都擠滿人，急得如熱鍋上的螞蟻。

廠房大火燒3小時基金公路塞爆，站牌擠滿人等嘸公車。記者游明煌／翻攝
廠房大火燒3小時基金公路塞爆，站牌擠滿人等嘸公車。記者游明煌／翻攝
廠房大火燒3小時基金公路塞爆，站牌擠滿人等嘸公車。記者游明煌／翻攝
廠房大火燒3小時基金公路塞爆，站牌擠滿人等嘸公車。記者游明煌／翻攝
廠房大火燒3小時基金公路塞爆，站牌擠滿人等嘸公車。記者游明煌／攝影
廠房大火燒3小時基金公路塞爆，站牌擠滿人等嘸公車。記者游明煌／攝影
廠房大火燒3小時基金公路塞爆，站牌擠滿人等嘸公車。記者游明煌／攝影
廠房大火燒3小時基金公路塞爆，站牌擠滿人等嘸公車。記者游明煌／攝影
廠房大火燒3小時基金公路塞爆，站牌擠滿人等嘸公車。記者游明煌／攝影
廠房大火燒3小時基金公路塞爆，站牌擠滿人等嘸公車。記者游明煌／攝影

國道客運 矽谷 基隆

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