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職業賭場有利可圖此消彼長 台南永康警再破天九牌賭場
台南警方獲報有職業賭場流竄，永康分局員警觀察蒐證一個多月，發現轄區一處民宅後方鐵皮屋疑有賭場，市警局督察室與分局督察組、偵查隊組成專案查緝小組，保安霹靂小組支援昨天攻堅破門進入鐵皮屋，當場查獲陳姓負責人及賭客等21人，查扣天九牌與賭資、抽頭金一萬多元，詢後陳姓犯嫌及屋主依刑法賭博罪嫌移送、函送台南地檢偵辦，20名賭客依社會秩序維護法裁處9千元罰款。
員警表示，賭客大都高齡者，面對警方破門進入的攻堅、「都嚇得話都說不出來呆坐一旁」，案經逐一清查共計逮獲21人全遭移送法辦。
永康偵查隊長陳勇志指出，警方專案小組偵辦過程發現，職業賭場陳姓負責人想躲避警方查緝，除選擇隱密出租處並透過過濾賭客方式，甚至刻意利用過中午時段來聚賭經營，比較不會讓警方察覺，不知警方已追蹤多時，遭到查緝。
永康分局日前才破獲天九牌職業賭場，而許多地方出現職業賭場顯示職業賭場依舊有利可圖，永康分局表示，再次查獲展現警方防處力道絕不鬆懈，不分晝夜全力查緝，將以嚴正執法手段，宣示打擊犯罪決心，疫情狀況雖漸趨緩，流動賭場無疑亦成防疫的破口，在此呼籲民眾如發現周遭有可疑人、事，請立即撥打110報案專線或與轄區派出所聯繫。
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