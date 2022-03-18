沒錢付...男竊租車當自家車半年 因一包廢棄鋼筋被抓

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市警一分局莊敬派出所員警昨天凌晨5時執行巡邏勤務，經東區裕農路段發現對向車道有名男子騎乘機車，腳踏板載有一布袋裝有廢棄鋼筋形跡可疑，隨後將他攔下盤查，一查55歲王姓男子是通緝犯，所騎機車還是失竊車，他才供出租車後沒錢付，這一騎就是半年。

莊敬派出所警員顏威、廖晏霆發現，清晨時分且人煙稀少的大馬路上，出現名舉止怪異的男子，尾隨他至裕孝路口，將他攔下盤查。兩警發現，王男眼神閃爍、左顧右盼，無法交代機車來源且含糊其詞，很可疑。

員警立刻以M-POLICE行動電腦查詢該車，顯示為失竊車輛，追查後發現該車租賃業者已於去年9月向通報，該部機車遭人侵占。王男表示，因去年急需代步工具，向業者租用機車後卻無力負擔租金，乾脆據為己用迄今。

同時，王男因未歸還該租賃車輛，今年2月經台南地檢署發布侵占通緝在案，警方不但尋獲贓車，還緝獲通緝犯。訊後依侵占通緝及侵占罪嫌，將他移送台南地檢署歸案。

警方以M-POLICE行動電腦查詢王男所騎機車，顯示為失竊車輛，這才發現該車租賃業者已於去年9月向通報，遭王男侵占迄今。記者邵心杰／翻攝
警方以M-POLICE行動電腦查詢王男所騎機車，顯示為失竊車輛，這才發現該車租賃業者已於去年9月向通報，遭王男侵占迄今。記者邵心杰／翻攝

通緝 侵占 台南

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