與友北上遊玩忘了聯繫 日籍女大生家屬急跨海報警尋人
一名日籍女大生於台中沙鹿就學，多日未與在日家屬聯繫，擔心女大生安危，12日請校方教官協助報案；清水警查察後，發現該女大生僅是與朋友北上遊玩，忘了與家人聯繫，14日已自行回到租屋處，正常到校上課。
台中市清水警分局沙鹿所，12日接獲沙鹿某大學教官報案，表示校內有名日籍女大生，因多日未與在日家人聯繫，擔心女大生安危，向警報案協尋；警方與教官至女大生租屋處查看，門未鎖，女大生未在房內，警不敢大意，立即啟動專責小組協尋，並調閱手機發話位置查找女大生行蹤。
經查，女大生13日凌晨手機定位於台北市中山區，透過台北市警方協尋，但夜已深，並未即時尋獲，清水警仍積極調閱資料查找；所幸13日晚間，女大生自行平安返回租屋處，隔日正常到校上課；她向警方表示，自己僅是因假日，與朋友北上遊玩，忘了與遠在日本的家人聯繫；家屬得知女兒平安，也放心的感謝教官及警方協助。
沙鹿所長林雙鎮表示，外籍人士或學生身處異鄉工作或求學，需要各方多加關懷及協助，民眾若發現任何需要協助的人、事、物，均可以撥打110向當地管轄之警政單位通報，透過警民合作，打造安心宜居社區生活環境，共同建立治安友善通報網。
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