影／另類保姆！控犬員照顧警犬吃喝拉撒 其實不輕鬆

與一般警察外勤單位相比，警犬隊勤務「相對單純」，但要訓練沒法用言語溝通的工作犬，不但很有難度，還得充當另類保姆，照顧犬隻們生活起居，其實並不輕鬆。有時面對同僚言語嘲諷「哇！你們很好都可以跟狗一起工作！」控犬員內心其實很不好受。

從警10年，在警犬隊已有6年資歷的新北市警犬控犬員李佳蓉說，目前15位控犬員（包含正副主管），扣掉輪休人員，控犬員每天早上從8時到班，就得幫28隻工作犬們準備早餐，接著餵食、早中晚三次協助清掃犬舍、刮除水板積水、清理犬隻大便以及戶外環境打掃。早上10時及下午時間，則由控犬員依照工作犬能力，帶領對工作犬加強訓練。

不具名資深控犬員說，對比與人接觸的工作環境，警犬隊確實「相對單純」，但每個單位，都有不為人知的辛苦，控犬員是另類「保姆」，得每天幫犬舍做清潔，不但得忍受全身被狗排泄物，噴濺一身外，還得習慣難聞的狗異味。

另外，警犬跟人不一樣，人可透過彼此言語溝通，達到一定要求，警犬卻是直線條動物，只有「會」跟「不會」，得須經過不斷又不斷的訓練，控犬員需有十足耐心與毅力，才能通過每個月相關訓練考核，倘若考核沒通過，也就沒辦法留在隊上。