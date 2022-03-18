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影／另類保姆！控犬員照顧警犬吃喝拉撒 其實不輕鬆

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

與一般警察外勤單位相比，警犬隊勤務「相對單純」，但要訓練沒法用言語溝通的工作犬，不但很有難度，還得充當另類保姆，照顧犬隻們生活起居，其實並不輕鬆。有時面對同僚言語嘲諷「哇！你們很好都可以跟狗一起工作！」控犬員內心其實很不好受。

從警10年，在警犬隊已有6年資歷的新北市警犬控犬員李佳蓉說，目前15位控犬員（包含正副主管），扣掉輪休人員，控犬員每天早上從8時到班，就得幫28隻工作犬們準備早餐，接著餵食、早中晚三次協助清掃犬舍、刮除水板積水、清理犬隻大便以及戶外環境打掃。早上10時及下午時間，則由控犬員依照工作犬能力，帶領對工作犬加強訓練。

不具名資深控犬員說，對比與人接觸的工作環境，警犬隊確實「相對單純」，但每個單位，都有不為人知的辛苦，控犬員是另類「保姆」，得每天幫犬舍做清潔，不但得忍受全身被狗排泄物，噴濺一身外，還得習慣難聞的狗異味。

另外，警犬跟人不一樣，人可透過彼此言語溝通，達到一定要求，警犬卻是直線條動物，只有「會」跟「不會」，得須經過不斷又不斷的訓練，控犬員需有十足耐心與毅力，才能通過每個月相關訓練考核，倘若考核沒通過，也就沒辦法留在隊上。

所以控犬員，若沒有愛狗成痴的喜好興趣，很難能夠適應跟駕馭這份工作，因此，每當外勤同僚嘲諷「哇！你們很好都可以跟狗一起工作」「警犬隊不用大輪番，感覺就很輕鬆阿！」都讓他們很受傷，畢竟控犬員的付出與用心，並不會少於外勤單位。

新北市警犬控犬員李佳蓉說，控犬員必須能忍受，清理犬隻排泄物被噴濺在身上的狀況。記者曾伯愷／攝影
新北市警犬控犬員李佳蓉說，控犬員必須能忍受，清理犬隻排泄物被噴濺在身上的狀況。記者曾伯愷／攝影
新北市警犬控犬員李佳蓉照顧工作犬狀況。記者曾伯愷／攝影
新北市警犬控犬員李佳蓉照顧工作犬狀況。記者曾伯愷／攝影
新北市警犬控犬員李佳蓉說，在警犬隊工作，只是勤務比其他外勤單位單純，但並沒有外界想像輕鬆。記者曾伯愷／攝影
新北市警犬控犬員李佳蓉說，在警犬隊工作，只是勤務比其他外勤單位單純，但並沒有外界想像輕鬆。記者曾伯愷／攝影
新北市警犬控犬員李佳蓉訓犬狀況。記者曾伯愷／攝影
新北市警犬控犬員李佳蓉訓犬狀況。記者曾伯愷／攝影
新北市警犬控犬員李佳蓉說，照顧犬隻三餐、清理犬舍是工作項目之一。記者曾伯愷／攝影
新北市警犬控犬員李佳蓉說，照顧犬隻三餐、清理犬舍是工作項目之一。記者曾伯愷／攝影
新北警犬控犬員李佳蓉，希望新北警犬能多與國外警犬交流，能走向國際。圖／新北市警犬隊
新北警犬控犬員李佳蓉，希望新北警犬能多與國外警犬交流，能走向國際。圖／新北市警犬隊

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